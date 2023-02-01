В спортзале были заменены полы, проведена чистовая отделка, установлены стеновые протекторы, мешки, боксерские груши и постелены упругие маты. Также у спортсменов появилась возможность заниматься раздельно, тренировки проходят на разных этажах.
«Новый зал мне понравился. Много места, удобная раздевалка и большая тренерская, есть все для занятий», — рассказал воспитанник клуба «Уральский Витязь» Александр Егоров.
Первые тренировки в обновленном зале провели ребята спортивной школы олимпийского резерва «Динамо». 83 мальчика и 11 девочек приняли участие в спортивных спаррингах по смешанному боевому единоборству.
«Я занимаюсь уже 4 года и это мои первые соревнования, которые я выиграла. Был один бой, легко получилось обойти соперницу. Далее планирую усерднее заниматься и побеждать», — отметила воспитанница клуба «Уральский Витязь» Полина Попова.
Также в новом зале будут тренироваться спортсмены сборной Челябинской области по ММА. Бойцы готовятся представлять регион на чемпионате и первенстве УрФО. Соревнования пройдут в начале марта в Тюмени и Челябинске.
Челябинск претендует на проведение чемпионата и первенства мира по смешанному боевому единоборству ММА