В Челябинске открыли новый зал для занятий по смешанным единоборствам

Помещение отремонтировали в клубе «Уральский Витязь»

«Новый зал мне понравился. Много места, удобная раздевалка и большая тренерская, есть все для занятий»,

— рассказал воспитанник клуба «Уральский Витязь» Александр Егоров.

«Я занимаюсь уже 4 года и это мои первые соревнования, которые я выиграла. Был один бой, легко получилось обойти соперницу. Далее планирую усерднее заниматься и побеждать»,

— отметила воспитанница клуба «Уральский Витязь» Полина Попова.