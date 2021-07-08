В Челябинске открыли новый спортивный комплекс

Гордостью дворца спорта «Динамо» станет лучший в УрФО стрелковый тир

Сегодня, 8 июля, состоялась торжественная церемония открытия нового спортивного комплекса «Динамо». Новый объект располагает универсальным игровым залом, современным стрелковым тиром, залом для единоборств и медико-восстановительным центром. В церемонии открытия комплекса принял участие глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Строили спортивный комплекс «Динамо» не без проблем. Работы здесь начались в январе 2018 года и согласно условиям подрядного договора должны были завершиться в мае текущего года. Заказчику пришлось расторгать договор с подрядчиком работ и находить нового исполнителя в ноябре 2020 года. К счастью, задержка по времени оказалась не критической, и 8 июня был получено разрешение на ввод спортивного комплекса в эксплуатацию.

«Спорткомплекс располагает всем необходимым, чтобы проводить тренировки по игровым видам спорта, борьбе, самбо, тхэквондо и другим единоборствам. И отдельно хочу отметить прекрасный стрелковый тир — самый большой в регионе, один из самых крупных в Уральском федеральном округе. Будем стараться и дальше развивать спортивную инфраструктуру, чтобы дать возможность жителям области регулярно заниматься физической культурой и спортом», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Спорткомплекс «Динамо» представляет собой четырехэтажное здание с тремя этажами в надземной части и одним подземным этажом. Здесь расположены универсальный игровой зал с 300 посадочными местами, зал для единоборств, помещения для общефизической подготовки с тяжелоатлетическими помостами, тренажерный зал, оздоровительный центр.

Однако главная гордость объекта — современный стрелковый тир с четырьмя стрелковыми галереями с 19 направлениями стрельбы. Он расположен в подземном помещении, в котором установлены пулеулавливатели, специальная шумоизоляция, антирикошетное покрытие. Мишенные установки в тире позволяют менять дистанцию стрельбы с персонального пульта упражнения каждым стрелком индивидуально. Кроме того, тир оборудован телевизионной системой контроля результатов стрельбы с выводом изображения мишени как на монитор спортсмена, так и на общий монитор для зрителей.

«Размер тира и уровень его оборудования не имеет аналогов в Челябинской области и ставит его на один уровень с немногими спортивными сооружениями в России», — считает полковник, первый временно исполняющий обязанности председателя регионального общества «Динамо» Анатолий Ситников.

Глава региона также отметил, что достигнута договоренность с руководством Всероссийского спортобщества «Динамо» о том, что в следующем году на базе нового спорткомплекса будет проведена всероссийская ведомственная спартакиада.