В Челябинске открыли новый ФОК в межуниверситетском кампусе

И анонсировали ввод бассейна — он будет доступен всем горожанам

В Челябинске официально открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Современная спортивная площадка на базе ЧелГУ площадью около 2 тысяч квадратных метров станет частью масштабного проекта по созданию межуниверситетского кампуса. Открыл комплекс и оценил перспективы масштабного проекта первый замгубернатора Станислав Мошаров и другие почетные гости, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В торжественной церемонии также приняли участие ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, министр образования и науки региона Виталий Литке, министр спорта Владимир Иванов и другие почетные гости.

ФОК в ЧелГУ — единственный в своем роде спортивный объект в Калининском районе, созданный полностью за счет внебюджетных средств университета. Символично, что открытие комплекса совпало с годом 50-летнего юбилея университета.

«Этот ФОК — не просто спортивный комплекс, это часть большой стратегии по развитию спортивной инфраструктуры региона. И я искренне благодарю губернатора Алексея Текслера за его инициативу создать межуниверситетский кампус мирового уровня. Спорткомплекс займет важное место в его инфраструктуре», — отметил Сергей Таскаев.





Новый ФОК оснащен по последнему слову спортивной техники. Здесь есть: универсальный зал для игровых видов спорта — мини-футбола, баскетбола, волейбола, малый зал для аэробики, раздевалки с душевыми и санузлами (все по-взрослому), медицинский и процедурный кабинеты (безопасность прежде всего), тренерская, инвентарные, административные помещения.





«Важно, что здесь смогут заниматься спортом не только студенты, но и все жители густонаселенного района Челябинска. Совсем скоро завершится проектирование нового бассейна, который будет построен здесь же, он очень нужен городу. Кроме того, в июле мы планируем запуск крытого футбольного манежа, он будет располагаться рядом с кампусом. Таким образом, мы получим современный и мощный спортивный кластер, он будет отвечать самым высоким требованиям», — добавил Станислав Мошаров.





Открытие ФОКа — часть системной работы ЧелГУ по развитию спортивного образования. В 2024 году в университете появился факультет индустрии спорта и туризма, который готовит бакалавров по направлению «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Создание факультета инициировано по запросу ведущих спортивных организаций региона. Кроме того, Институт образования и практической психологии ЧелГУ ведет подготовку учителей физкультуры по направлениям «Физическая культура» и «Фиджитал-спорт. Киберспорт».





На этом развитие не заканчивается. Уже в 2027 году планируется начало строительства второй очереди — 25‑метрового бассейна. Причем он будет доступен не только для студентов и сотрудников университета, но и для всех жителей Челябинска.

Межуниверситетский кампус, который возводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», — это современный студенческий город, где будут жить и учиться более 5 тысяч человек. Участниками проекта являются семь южноуральских вузов: ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ им. Г. И. Носова, ЮУрГАУ, ЮУГМУ, МИДиС и ЮУрГГПУ.





Кампус на территории ЧелГУ начали возводить в Челябинске по поручению главы государства еще в 2023 году. Он задуман как единый современный комплекс, объединяющий учебные корпуса, гостиницы для студентов и преподавателей, объекты спорта и научные лаборатории. Ход строительных работ держит на личном контроле губернатор Алексей Текслер.