В Челябинске открыли новый фитнес-центр в загородном районе «ТвояПривилегия»

Его площадь составляет более 5000 квадратных метров

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В челябинском загородном районе «ТвояПривилегия» состоялась церемония открытия нового фитнес-центра, оператором которого стала федеральная сеть Bright Fit. Во время торжественной части мероприятия исполнительный директор АО АПРИ «Флай Плэнинг» Сергей Лобанов передал символический ключ, который выполнен каслинскими мастерами, руководителю сети фитнес-клубов Алексею Романову.



«Этот проект возник в результате сотрудничества нас, как оператора этого клуба, и строительной компании АПРИ „Флай Плэнинг“, которая возвела это здание и в таком прекрасном виде передаёт его нам в управление», — прокомментировал Алексей Романов, генеральный директор сети фитнес-клубов Bright Fit.

Возведенный фитнес-клуб стал самым большим по всей сети Bright Fit. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе оборудовали две большие чаши бассейна: первая состоит из пяти полноценных дорожек длиной в 25 метров, где будут плавать взрослые, вторая предназначена для занятий с детьми.

Помимо этого, в ФОКе работает многофункциональный тренажерный зал более 1000 кв. м., фитнес-бар, детский клуб, отдельная зона SPA и солярий, а также хаммамы и три разных сауны. Также в фитнес-центре предусмотрены три зала для групповых занятий, один из которых отведен для аэройоги.

В фитнес-центре оборудовали удобные раздевалки с душевыми для мужчин и женщин. Также застройщик выполнил отдельный вход для маломобильных групп населения с отдельной раздевалкой и душевой.

«Наша компания уделяет большое внимание социальной сфере. В нашем посёлке создан целый социальный кластер, который содержит в себе несколько таких объектов: это Академия Спорта с открытым футбольным полем, Академия Танца и, конечно, физкультурно-оздоровительный центр. Та позиция, что „ТвояПривилегия“ — отдаленный поселок, становится нерабочей. Здесь представлены все услуги, вся социальная сфера прямо как в городе. Жителям есть, где отдыхать, заниматься спортом. Это снизит маятниковую миграцию», — отметил Сергей Лобанов, исполнительный директор АО АПРИ «Флай Плэнинг».

Застройщик, в свою очередь, продолжает развивать социальную и досуговую инфраструктуру в поселке. Сейчас компания работает над реализацией совместного проекта с правительством Челябинской области Фанпарка «Привилегия». Планируемая дата открытия — 2025 год.

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