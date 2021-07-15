В Челябинске отберут лучших игроков для сборной региона по баскетболу 3×3

В южноуральской столице пройдет любительский турнир «Лига регионов»

С 17 июля по 22 августа на площадке Дворца пионеров и школьников им. Крупской на Алом поле пройдет в несколько этапов турнир межрегиональной любительской лиги баскетбола 3×3 «Лига регионов». В соревнованиях примут участие более 25 женских и мужских команд, сообщили в региональной федерации баскетбола.

Соревнование проводится по действующим официальным правилам FIBA 3×3. В рамках чемпионата области пройдет отбор кандидатов в основной состав региональной команды по баскетболу 3×3, которая примет участие в чемпионате и Кубке России по баскетболу 3×3.

«Баскетбол 3×3 — очень демократичный вид спорта, доступный практически для всех желающих без оглядки на возраст, пол и социальный статус. Такой полномасштабный региональный турнир будет проводиться нашей федерацией впервые. Он имеет особую значимость, ведь баскетбол 3×3 с недавнего времени является олимпийским видом спорта. И уже сейчас мы начинаем поддерживать российских спортсменов в преддверии старта Олимпиады в Токио, в том числе нашего челябинца Кирилла Писклова. Ждем всех любителей баскетбола уже в эту субботу!» — отметил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Турнир стартует 17 июля в 13:00 на открытом корте ДПиШ им. Н. К. Крупской. Продолжатся отборочные игры 24 и 25 июля, а также 7 и 8 августа. Финалы запланированы на 21 августа. Призовой фонд для мужских команд составит 30 тысяч рублей, для женских — 10 тысяч рублей.