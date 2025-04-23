В Челябинске определят лучшую команду корпоративной баскетбольной лиги

Финал второго сезона «Трудовых резервов» пройдет 26 апреля

Баскетбольный сезон для профессиональных команд Челябинской области завершен, зато самое интересное начинается в корпоративной лиге второго сезона «Трудовых резервов». В ближайшую субботу, 26 апреля, в южноуральской столице состоятся финальные матчи турнира. В решающем сражении за трофей на баскетбольном паркете сразятся сотрудники команд «Конар» и «ЧКПЗ», сообщает региональная федерация баскетбола.

В этом году баскетбольные состязания между предприятиями региона стартовали 18 января. На протяжении трех месяцев 8 корпоративных мужских команд из Челябинска и Сатки оттачивали мастерство на паркете и бились за выход в финал.

«В этом сезоне участвовали три новые команды — „ЧТПЗ“, „Форвард-Энерго“ и „ЧЭРЗ“. Новички показали хороший уровень, а „ЧТПЗ“ пробился в финальную часть турнира. Команды-„старички“ прошлого сезона продолжили наращивать свое мастерство. „ЧЭМК“ в прошлом году играла матч за первое место, в этом будет бороться за бронзу. Чемпион сезона-2023/2024 команда „ЧКПЗ“ постарается подтвердить лидерство в финальной баталии за золотые медали», — рассказала председатель челябинского регионального отделения «ВФСО „Трудовые резервы“» Екатерина Сметанина.

Расписание матчей:

10:00—11:10 — игра за 3-е место. «ЧЭМК» vs «ЧТПЗ»;

11:10—12:30 — матч за 1-е место. «КОНАР» vs «ЧКПЗ»;

12:30—12:50 — церемония награждения.

Место: ДС «Торпедо», Копейское шоссе, 5.

Организаторами корпоративной баскетбольной лиги выступают челябинское региональное отделение Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» и Федерация баскетбола Челябинской области.

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