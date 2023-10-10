На трассе экстрим-парка «Кемма» в Челябинске 14 октября состоится главное событие сезона для автокросса в Челябинской области — финал Кубка Евразии. Эти старты определят лучших гонщиков, которые на протяжении всего сезона проходили отборочные этапы в 16 регионах страны, сообщают организаторы мероприятия.
Соревнования по автокроссу состоятся в пяти «взрослых» классах и двух «детских». Заезды пройдут на кольцевой грунтовой трассе, закрытой для постороннего движения. В Челябинске эту дисциплину активно развивают в экстрим-парке «Кемма», расположенном по дороге в аэропорт имени Курчатова, напротив села Кругленького.
«Автокросс — это группа дисциплин автомобильного спорта, представляющих собой соревнования на скорость с одновременным стартом участников гонки. В соревнованиях по кроссу определяющее значение имеет порядок пересечения финишной линии, количество пройденных кругов и время прохождения дистанции», — сообщают организаторы.
В соревнованиях примут участие не только спортсмены из Челябинской области, но и гости из Свердловской, Московской, Рязанской, Омской, Тюменской, Курганской и Самарской областей, а также из Алтайского, Красноярского, Пермского края и Республики Башкортостан.
Трасса, на которой соревнуются участники, расположена очень удобно для зрителей, что позволяет им наблюдать за гонкой во всей красе. Для них также будут организованы точки питания, установлены туалеты, будет возможность приобрести памятные сувениры.
Вход для зрителей свободный. Начало соревнований и торжественное открытие в 13:30.
Возрастное ограничение 6+.
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