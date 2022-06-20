В Челябинске определились победители и призеры Кубка Вячеслава Тарасова по баскетболу

Среди женщин выиграли хозяйки турнира, у мужчин — команда из Екатеринбурга

В Челябинске завершился первый межрегиональный турнир среди ветеранов баскетбола «Кубок Вячеслава Тарасова». В соревнованиях, прошедших 18—19 июня, приняли участие команды из четырех городов — Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы, сообщает региональная федерация баскетбола.

В женском турнире уверенную победу одержали хозяйки паркета. Мужская челябинская команда стала серебряным призером, уступив команде из Екатеринбурга. Церемонию награждения проводил лично Вячеслав Тарасов.

«В Челябинске турниры по баскетболу среди ветеранов давно не проводились. Очень благодарен коллегам, которые помогли провести это мероприятие, и командам, которые откликнулись на предложение поучаствовать. Сейчас подумываем над открытием ветеранской лиги в рамках Уральского федерального округа», — отметил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Напомним, что Вячеслав Тарасов, будучи главой Челябинска, вывел баскетбол в городе на высокий уровень развития. Спортивный мэр сам принимал участие в ветеранских турнирах по баскетболу в составе команды Old Men, вместе с которой становился чемпионом России.

Автор: Алексей Борякин.