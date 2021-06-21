В Челябинске определились победители футбольного турнира «Кожаный мяч»

Команды юношей из Сатки, Южноуральска и областной столицы выиграли финальные матчи в своих возрастных группах

В минувший уик-энд на базе спорткомплекса «Лидер» прошел финал областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей трех возрастных групп. Победители соревнований представят Челябинскую область на всероссийском финале одного из самых массовых турниров в стране по футболу, сообщает Минспорта Челябинской области.

В финальных играх областного турнира «Кожаный мяч» в трех возрастных группах приняли участие 9 команд — победителей муниципальных соревнований. В возрастной категории 2006—2007 г. р. уверенную победу одержал «Мотор-ЮИК» из Южноуральска, в решающем матче взявший верх над командой «Путь чемпионов» из Сатки. Впрочем, саткинцы взяли-таки золото в более младшей возрастной группе, выиграв турнир среди юношей 2008—2009 г. р. Наконец, в категории юношей 2010—2011 г. р. первое место занял клуб «Форвард» из Челябинска.

Победители и призеры областного турнира по футболу «Кожаный мяч»:

Юноши 2006—2007 г. р. 1. «Мотор-ЮИК», Южноуральский городской округ. 2. «Путь чемпионов», Саткинский муниципальный район. 3. «Нива», Варненский муниципальный район.

Юноши 2008—2009 г. р. 1. «Путь чемпионов», Саткинский муниципальный район. 2. «Аргаяш», Аргаяшский муниципальный район. 3. «Нива», Варненский муниципальный район.

Юноши 2010—2011 г. р. 1. FORWARD, Челябинский городской округ. 2. «Металлург», Ашинский муниципальный район. 3. «Локомотив», Карталинский муниципальный район.

Победители и призеры во всех возрастных группах были награждены кубками, медалями и грамотами министерства по физической культуре и спорту.