Федерация баскетбола Челябинской области проводит Первую общественную баскетбольную премию «Высота». Каждый может предложить кандидата, достойного получения премии. Церемония вручения состоится 12 мая 2022 года, сообщает Федерация баскетбола Челябинской области.

Этой премией будут отмечены лучшие спортсмены, тренеры, общественники, активисты, спонсоры, чей вклад в развитие баскетбола в Челябинской области значим и должен быть отмечен общественным признанием.

Напомним, что в Челябинске 20 марта пройдет суперфинал областной Лиги школьного баскетбола 3×3. Решающие матчи соревнований посетит призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 Кирилл Писклов.

Номинации на баскетбольную премию «Высота»:

«Спортсмен года» (до 18 лет);
«Спортсмен года» (старше 18 лет);
«Тренер года» — дети (за подготовку профессионального резерва);
«Тренер года» — дети (школьный баскетбол);
«Тренер года» — дети (верность профессии);
«Тренер года» — взрослые (спортивные достижения);
«Тренер года» — взрослые (верность профессии);
«Менеджер года» — спортивное администрирование;
«Менеджер года» — популяризация баскетбола.