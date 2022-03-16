Федерация баскетбола Челябинской области проводит Первую общественную баскетбольную премию «Высота». Каждый может предложить кандидата, достойного получения премии. Церемония вручения состоится 12 мая 2022 года, сообщает Федерация баскетбола Челябинской области.
Этой премией будут отмечены лучшие спортсмены, тренеры, общественники, активисты, спонсоры, чей вклад в развитие баскетбола в Челябинской области значим и должен быть отмечен общественным признанием.
Напомним, что в Челябинске 20 марта пройдет суперфинал областной Лиги школьного баскетбола 3×3. Решающие матчи соревнований посетит призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 Кирилл Писклов.
Номинации на баскетбольную премию «Высота»:
«Спортсмен года» (до 18 лет);
«Спортсмен года» (старше 18 лет);
«Тренер года» — дети (за подготовку профессионального резерва);
«Тренер года» — дети (школьный баскетбол);
«Тренер года» — дети (верность профессии);
«Тренер года» — взрослые (спортивные достижения);
«Тренер года» — взрослые (верность профессии);
«Менеджер года» — спортивное администрирование;
«Менеджер года» — популяризация баскетбола.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города