Организаторы финала чемпионата России по баскетболу 3×3 объявили о старте набора волонтеров на предстоящие соревнования. Турнир пройдет в Челябинске с 29 апреля по 3 мая во дворце спорта «Юность». Помогать в организации и проведении турнира будут 45 волонтеров.
Финал чемпионата России по баскетболу 3×3 пройдет в течение 5 дней — с 29 апреля по 3 мая. Волонтеры будут задействованы в нескольких направлениях: встреча в аэропорту Челябинска, помощь в работе пресс-центра, службы аккредитации, работе со зрителями и участниками во дворце спорта «Юность», также ребята будут работать на информационных стойках в гостиницах.
Чтобы стать волонтером, необходимо заполнить заявку по ссылке. Набор продлится до 15 февраля, далее ребят ожидает отбор и инструктаж. Всего оргкомитет чемпионата планирует набрать 45 волонтеров.
Соревнования по баскетболу 3×3 в Челябинске пройдут по «токийской» системе (без деления на группы, каждый участник встретится с каждым), успешно обкатанной на Играх в Токио. В решающем этапе соревнований примут участие 10 мужских и 6 женских команд. В плей-офф у мужчин выходят шесть команд (две первые — в 1/2 финала, с третьей по шестую — в 1/4), у женщин — четыре (в 1/2 финала). Далее пройдут два полуфинала, матч за третье место и финал. Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
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