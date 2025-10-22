В Челябинске объявили программу Дня ходьбы — 2025

Массовые состязания пройдут 25 октября в городском бору

Стала известна программа Всероссийского дня ходьбы — 2025, который пройдет в Челябинске 25 октября. В нем примут участие как профессиональные спортсмены, так и все желающие. Им предстоит пройти дистанцию 3000 метров в городском бору, сообщает Дирекция спортивных мероприятий в Челябинской области.

Все желающие смогут проверить свои силы в спортивной, скандинавской, оздоровительной ходьбе на дистанции 3000 метров. При этом заявки на участие в спортивных заходах принимаются до 24 октября, а регистрация на массовые старты будет происходить в день проведения мероприятия.

День ходьбы — 2025 в Челябинске. Программа мероприятия:

10:45—12:00 — регистрация участников.

11:00 — церемония открытия.

11:20 — начало работы интерактивных площадок, развлекательной программы.

11:30 — спортивная ходьба 3000 м — массовый старт девушек и юношей.

12:00 — скандинавская ходьба 3000 м — массовый старт.

12:30 — оздоровительная ходьба 3000 м — массовый старт.

12:30 — награждение.

Событие призвано привлечь внимание жителей региона к пользе ходьбы как виду физической активности и способу поддержания здорового образа жизни. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня физической и спортивной подготовки.

Возрастное ограничение: 0+