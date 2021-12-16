В Челябинске объявили о наборе волонтеров на Неделю звезд хоккея — 2022. Всего будет выбрано 90 человек, которые помогут в организации турнира в Челябинске. Волонтеры будут работать на Матче звезд Женской хоккейной лиги, Кубке вызова МХЛ, а также на мастер-шоу и Матче звезд КХЛ, которые пройдут с 8 по 16 января, сообщает региональный Минспорт.
Кандидатам предстоит заполнить анкету. Для работы на престижном спортивном мероприятии набирают волонтеров от 16 лет. Для совершеннолетних необходим QR-код о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19. Набор продлится до 22 декабря 2021 года.
Отбор проведут по нескольким направлениям: встреча в аэропорту, работа в ледовой арене «Трактор» — помощь различным службам, а также зрителям в логистике и навигации, обеспечении санитарно-эпидемиологических норм, работа в интерактивной зоне. И отдельное направление — это волонтеры со знанием иностранных языков. Добровольцы будут сопровождать команды и отдельных игроков.
Напомним, что Фонбет Неделю звезд хоккея — 2022 в Челябинске 8 января откроет Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). На следующий день пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 15 и 16 января состоятся мастер-шоу и Матч звезд КХЛ. Также хоккеисты «Трактора» открыли стелу с обратным отсчетом времени до Недели звезд хоккея — 2022.
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