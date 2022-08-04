В Челябинске объявили набор в детскую команду по американскому футболу

Клуб «Скауты» приглашает юношей и девушек от 12 лет

Челябинский клуб по американскому футболу «Скауты» объявил о наборе в детские команды по этому виду спорта. Под руководством опытных специалистов юноши и девушки старше 12 лет получат основы и представление о бесконтактной разновидности американского футбола, а в перспективе — могут войти в состав региональной команды для участия во всероссийских соревнованиях в своих возрастных категориях, сообщают в клубе «Скауты».

В штабе челябинского клуба уточнили, что начинать заниматься американским футболом можно с нуля, хотя и базовая подготовка и спортивный опыт приветствуются. Не имеют значения и физические особенности детей, так как этот вид спорта является универсальным, а в команде могут одинаково успешно выполнять свои функции разноплановые игроки.

«Мы приняли решение с начала учебного года начинать развитие детских команд по флаг-футболу и контактному футболу. По каждой из этих дисциплин проводятся всероссийские соревнования в разных возрастных группах. Помимо турниров в разных городах страны проводятся и тренировочные лагеря», — сообщил Первому областному информагентству один из руководителей команды «Скауты» Кирилл Важенин.

Первое собрание для детей и их родителей состоится в рамках открытой тренировки, которая пройдет 30 августа. Набор в детские группы будет открыт до конца осени. Организаторы подчеркивают, что все тренировки по американскому футболу проходят под контролем опытных тренеров, с соблюдением особенностей тренировочного процесса для каждого возраста.

Всю интересующую информацию о клубе и предстоящей открытой тренировке можно найти на официальной странице клуба «Скауты» в соцсетях.