В Челябинске обсудят перспективы развития волейбола на Урале

В конференции примет участие генсек ВФВ Александр Яременко

Столица Южного Урала станет центром обсуждения ключевых вопросов развития волейбола в регионе — 7 февраля здесь пройдет конференция Ассоциации региональных федераций волейбола Уральского федерального округа, в работе которой примет делегация федерального центра, сообщает региональный минспорт.

В заседаниях примут участие ключевые фигуры в организации волейбола в России. Среди них генсек Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко. Помимо него, обсудят перспективы развития этого вида спорта председатель правления Ассоциации федераций волейбола УрФО Николай Капранов, а также гендиректор организации Татьяна Пименова и руководители региональных федераций волейбола субъектов УрФО.

Конференция направлена на укрепление горизонтальных связей между регионами округа и выработку согласованных решений для динамичного роста волейбола. Главными темами станут обсуждение вопросов развития детско-юношеского спорта, совершенствование системы соревнований, подготовка тренерских кадров и организация крупных турниров на Урале.

Отметим, что волейбол в Челябинской области является одним из самых массовых и успешных видов спорта. Местные спортивные школы стабильно входят в число сильнейших на Урале, а их воспитанники регулярно становятся игроками национальной сборной России.