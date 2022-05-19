В челябинском конгресс-холле Центра международной торговли прошел традиционный спортивно-образовательный актив-проект «Больше жизни». За победу на соревнованиях боролись более 1000 челябинцев и гостей города, сообщает региональный Минспорт.
Участниками проекта стали команды всех возрастных категорий спортивных, оздоровительных и творческих коллективов Уральского федерального округа. По традиции в фестивале приняли участие дети от трех лет, взрослые и старшее поколение 60+, а также лица с ограниченными возможностями здоровья.
Судьи оценивали выступления в 12 номинациях проекта, в числе которых актив волна, степ, кросс-тренинг, спортивная семья, учитель физкультуры, современные танцы и другие.
Абсолютным чемпионами стали команда «Zumba фитнес», спортивно-танцевальная группа «Добродеткины» и коллектив «Созвездие» спортивного клуба «Динамика». Призерам и участникам спортивного фестиваля были вручены дипломы, призовые кубки и памятные подарки.
Напомним, что проект успешно реализуется с 2014 года и мотивирует многих жителей на активный и здоровый образ жизни, а профильным организациям дает возможность заявить о своей деятельности. Специалисты образовательных организаций УрФО проконсультируют желающих приобрести профессию или повысить свой профессиональный уровень в сфере фитнеса и спорта.
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