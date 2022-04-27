В Челябинске нарисовали граффити с известным баскетболистом

Рисунок создали к чемпионату России по баскетболу 3×3

На Алом поле на стене хозяйственного корпуса художники нарисовали Андрея Зубкова — самого известного воспитанника челябинского баскетбола. 30-летний спортсмен сейчас вошел в сборную России по баскетболу и играет за петербургский клуб «Зенит».



Авторы рисунка — художники Ассоциации «Граффити Россия». Команда несколько лет рисует большие и маленькие граффити на улицах Челябинска, а в 2021 году провела фестиваль «Наш Mural», на котором участники создали 30 гигантских рисунков на домах городов Челябинской области.

Новые граффити приурочены к чемпионату России по баскетболу 3×3, мероприятие пройдет в Челябинске во дворце спорта «Юность» с 29 апреля по 3 мая. При этом пока неизвестно, приедет ли на чемпионат сам Андрей Зубков. Но граффити на Алом поле он уже видел и даже рассказал о нем своим подписчикам в соцсетях.