В Челябинске наградят победителей и призеров Всероссийской универсиады

А еще подведут итоги областных состязаний среди студентов

Лучшие спортсмены-студенты Челябинской области и их наставники получат награды на ежегодном спортивном празднике «Звезды студенческого спорта». Здесь подведут итоги выступления атлетов на Всероссийской универсиаде, а также отметят работу председателей студенческих спортивных клубов, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

В рамках церемонии будут отмечены достижения сильнейших студентов-спортсменов и их тренеров на Всероссийской универсиаде. Также награды получат победители и призеры регионального этапа универсиады среди вузов Челябинской области.

Отдельные благодарности будут вручены председателям спортивных клубов и сотрудникам вузов, курирующим спортивную работу. Мероприятие призвано отметить вклад каждого в развитие студенческого спорта в регионе.

Мероприятие пройдет 27 ноября в конгресс-отеле «Малахит». Его проведут региональный Минспорт и Дирекция спортивных мероприятий в Челябинской области.

Возрастное ограничение: 18+