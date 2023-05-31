Команда из Златоуста одержала победу на областной Спартакиаде молодежи допризывного возраста

И представит Челябинскую область на всероссийском финале соревнований в Волгограде

Сегодня, 31 мая, в Челябинске прошла торжественная церемония закрытия Областной спартакиады молодежи допризывного возраста, на которой наградили спортсменов. Победителем стала команда Златоустовского городского округа, она же представит регион на всероссийском финале соревнований, сообщает региональный Минспорт.



В церемонии награждения приняли участие министр спорта Челябинской области Александр Гриб, директор Миасского завода крупнопанельного домостроения Дмитрий Кудрявцев, председатель регионального отделения ДОСААФ Александр Васильев, руководитель Дирекции спортивно-массовых мероприятий Елена Еремеева и другие почетные гости.



По итогам областного этапа спартакиады первое место заняла команда из Златоуста, серебряные медали у Кыштымского городского округа, а «бронзу» завоевал Коркинский муниципальный район.



Подобная спартакиада проводится в России впервые и посвящена 80-летию разгрома Советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Во всех субъектах РФ стартовали областные состязания, победители которых получат возможность представить свои регионы в финале соревнований. Символично, что он пройдет в Волгограде — городе-герое, где и проходило одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

