В Челябинске наградили призеров Фестиваля военно-технических видов спорта

Студенты ЮУрГУ заняли второе место в командном зачете в состязаниях по спортивному программированию, гонкам дронов и фиджитал-спорту

Студентов ЮУрГУ наградили за успешное выступление на Всероссийском фестивале военно-технических видов спорта. На соревнованиях в Москве южноуральская команда заняла второе место в общем зачете, уступив лишь хозяевам турнира. В программу фестиваля входили состязания по спортивному программированию, гонкам дронов и фиджитал-спорту, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

Фестиваль в Москве прошел впервые по инициативе Владимира Путина в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Его ключевая идея — популяризация инновационных видов спорта и укрепление гражданско- и военно-патриотического воспитания молодежи.

«Приятно, что наши ребята показали такие высокие результаты на этом фестивале. В Челябинской области фиджитал-спорт и все военно-технические направления развиваются стремительно, и я уверен, что в этом году будет запущен фиджитал-центр, который даст огромный толчок новым направлениям», — отметил министр по физической культуре и спорту Челябинской области Владимир Иванов.

Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер подчеркнул значимость успехов студентов. «Студенческие победы — это один из самых важных результатов работы университета. Мы очень гордимся спортивными достижениями наших ребят, которые развивают важные компетенции, достойно представляют наш регион и университет на мероприятиях всероссийского уровня».

Фестиваль военно-технических видов спорта прошел в Москве и собрал более 230 участников из 21 регионов страны. В командном зачете фестиваля сборная Челябинской области, состав которой был сформирован из студентов ЮУрГУ, заняла второе место.

«Ваши победы ценны для университета, Челябинской области и всей страны. Развиваетесь дальше, двигайтесь, развивайтесь», — обратился к спортсменам директор Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Вадим Эрлих.

По итогам церемонии всем студентам вручили благодарственные письма министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, а также подарки от университета.