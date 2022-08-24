В Челябинске прошло награждение южноуральских спортсменов, которые стали победителями XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр. Соревнования прошли в Омске и собрали более 1200 спортсменов из 50 регионов РФ и Республики Беларусь, сообщает региональный Минспорт.
За высокие результаты спортсменов поблагодарил заместитель министра спорта Челябинской области Виталий Якушев и министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин:
«Не только производственными показателями славится агропромышленный комплекс региона, но и вашими спортивными достижениями, которые прославляют Челябинскую область на всю страну», — отметили министры.
На Всероссийских летних сельских спортивных играх победителями стали южноуральские гиревики, первое место в соревнованиях по перетягиванию каната заняли спортсмены Верхнеуральского района, а в личном первенстве по самбо победу одержал Сергей Дубровин из Увельского района.
«Уже четвертый раз участвую во Всероссийских сельских играх. Троеборье механизаторов включает бег на дистанцию 300 метров, качание пресса, фигурное вождение трактора „МТЗ-82“. Я училась в аграрном вузе и имею права на вождение трактора, комбайна. До этого участвовала в состязаниях спортивных семей, лыжных гонках, гиревом спорте», — рассказала спортсменка Олеся Зайкова.
Также в соревнованиях спортивных семей второе место заняла семья Гордиенко из Пластовского района. По мини-лапте третье место заняла команда из Агаповского района.
«Мы выступали в младшей категории — Ульяне 9 лет, она в первый раз выступала в областных состязаниях, а затем во всероссийских играх. По образованию мы оба тренеры, закончили УралГУФК. Я и начинал трудовой путь тренером по волейболу. Для нас спорт — это образ жизни, стараемся заниматься всеми видами спорта. На зимних Всероссийских сельских играх в Тюмени и в Перми в состязании семей участвовали в соревнованиях по лыжам», — рассказали Андрей и Екатерина Гордиенко.
Отметим, что состязания спортивных семей включали соревнования по шашкам, дартсу, настольному теннису, легкоатлетическую эстафету: 200 метров бежит папа, 140 метров — мама и 60 метров — ребенок. В двух последних дисциплинах семья Гордиенко заняла первое место.
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