В Челябинске наградили лучших спортсменов и тренеров на «Балу чемпионов»

Лауреатами стали 256 атлетов в пяти номинациях

В Челябинске прошел ставший уже традиционным «Бал чемпионов», на котором городское управление по ФКиС наградило лучших спортсменов южноуральской столицы по итогам года. В этот раз лауреатами мероприятия стали 256 спортсменов и тренеров Челябинска. Они получили не только знак уважения и внимания за свои достижения, но и памятные статуэтки. Рассказываем о том, кто получил заслуженное признание, а еще показываем наших чемпионов в модных платьях и элегантных костюмах.

В этом году управление по физической культуре и спорту администрации Челябинска отмечает свой 100-летний юбилей. Поэтому и у прошедшего мероприятия была соответствующая тематика, которая украшала главный баннер со словами «Старт столетия». Именно у него наши чемпионы и получали заслуженные награды и памятные статуэтки.

В общей сложности эти награды получили 256 атлетов. Экспертное жюри выбрало их и наградило в пяти номинациях: «Спорт в массы!», «Хочешь быть таким — тренируйся!», «Спорт у нас — достояние масс!», «Штурмуйте рекорды мира!» и «Мужеством, ловкостью, силой горды!».

«Спортсмен и тренер проделывают масштабную и сложную работу на пути к заветной медали. Мы гордимся каждым и считаем своим долгом поощрять и уделять внимание нашим чемпионам, вдохновлять их на новые свершения», — отметил в своем вступительном слове начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Максим Клещевников.

Сразила всех наповал своей красотой и стильным нарядом Елизавета Сидоренко — заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ее улыбка растопила сердца сильных атлетов-мужчин. Правда, тем не стоит обольщаться, ведь молодой человек у спортсменки уже есть, и это не кто-нибудь, а один из самых титулованных пловцов-паралимпийцев, наш земляк Дмитрий Черняев.

Необычно было видеть без кимоно или самбовки Таисию Кирееву. Наша спортсменка умудряется совмещать два разных вида единоборств, завоевывая медали на чемпионатах страны по самбо и дзюдо. Получила награду не только она, но и ее наставник Салават Мингазов.

Какой же может быть «Бал чемпионов» без сильных и славных богатырей? Они здесь тоже были. И на сцену выходили, чтоб получить свои заслуженные награды. Знакомьтесь, гиревик Илья Ташланов и его тренер Иван Денисов. Первый в минувшем году в третий раз завоевал титул чемпиона мира. А второй настолько заслуженный-презаслуженный, что и сам, наверное, уже не сможет сказать, сколько раз побеждал на чемпионатах планеты.

Керлингисты и шашисты, боксеры и борцы, конькобежцы и легкоатлеты… Перечислять их всех можно бесконечно долго. Лучше не полениться и полистать фотоальбом с мероприятия. Мы же фиксируем несколько ярких кадров.

Отметим, что гости праздника не только получали награды. В перерывах между выходами на сцену воспитанники челябинских спортшкол выступили со своими творческими номерами и акробатическими этюдами.

Также в рамках мероприятия чествовали лучших по итогам спартакиад районов, ветеранов спорта. Свои награды за вклад в развитие спорта получили и журналисты, которые рассказывают в своих материалах об успехах челябинцев.

Посетила мероприятие и глава Челябинска Наталья Котова. Она пожелала спортсменам-землякам не останавливаться на достигнутом, стараться приумножать свои победы и достижения. Хотя бы для того, чтобы снова встретиться с ними через год. На ставшем уже традиционным «Балу чемпионов» — хорошем событии, на котором спортсмены могут немного забыть о своих рекордах и победах, провести время в компании своих коллег, пообщаться с ними и обменяться опытом.







