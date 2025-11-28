В Челябинске наградили и поощрили звезд студенческого спорта

Более 60 студентов, тренеров и руководителей спортклубов получили награды по итогам региональной универсиады

В Челябинске состоялся ежегодный спортивный праздник «Звезды студенческого спорта», на котором чествовали самых активных и талантливых студентов-атлетов, их тренеров и организаторов спортивной жизни вузов. Мероприятие стало итоговой точкой в календаре региональной универсиады.

Церемония объединила около 60 человек — от студентов-победителей соревнований до ректоров вузов и председателей спортивных клубов. Как отметили организаторы, в универсиаде этого года приняли участие спортивные клубы из 17 высших учебных заведений области.

Одной из ключевых тем праздника стала подготовка кадров для спортивной отрасли. В своей речи министр спорта Челябинской области Владимир Иванов подчеркнул, что сегодня важно готовить не только спортсменов, но и будущих тренеров, менеджеров и организаторов спортивных событий.

«После любой спортивной карьеры есть еще и мирная жизнь. Если ты хороший специалист, а тем более в управлении спортом, то добьешься успехов, потому что это очень востребовано сейчас», — отметил Владимир Иванов.

Глава регионального Минспорта лично вручил награды победителям и призерам областной универсиады среди высших учебных заведений. Руководитель региональной Дирекции спортивных мероприятий Елена Еремеева добавила, что все награжденные студенты не только показывают высокие спортивные результаты, но и ведут правильный образ жизни, а также успешно учатся в своих вузах. А еще вспомнила, что сама когда-то была студенткой спортивного вуза.

«Ровно 25 лет назад я окончила УралГУФК. И постоянно участвовала в спортивной жизни, защищала честь кафедры. И в целом у нас была очень насыщенная, интересная спортивная жизнь. Но таких вот подобных мероприятий не проводилось. Награждали, как правило, студентов, которые побеждали на всероссийских и международных соревнованиях. Поэтому здорово, что теперь мы чествуем и награждаем студентов по итогам областных универсиад, они тоже вносят немалый вклад в популяризацию спорта на Южном Урале», — добавила Елена Еремеева.





По итогам Универсиады образовательных организаций высшего образования Челябинской области 2024/25 учебного года места распределились следующим образом:

1-я группа:

1-е место — Уральский государственный университет физической культуры;

2-е место — Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет);

3-е место — Челябинский государственный университет.

2-я группа:

1-е место — Уральский филиал «Российский государственный университет правосудия имени В. М. Лебедева»;

2-е место — Международный институт дизайна и сервиса;

3-е место — Уральский социально-экономический институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений».

Мероприятие показало, что студенческий спорт в Челябинской области продолжает динамично развиваться, объединяя в себе как спортивные достижения, так и системную работу по подготовке кадров для всей отрасли.