В Челябинске начался восьмой Всероссийский фестиваль адаптивных единоборств

За призовые места борются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья

В челябинском Дворце спорта «Надежда» стартовал VIII Всероссийский фестиваль адаптивных единоборств. В нем принимают участие более ста спортсменов с нарушениями интеллекта, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

«Спортсмены с ограниченными возможностями — необычайно сильные люди. Своим упорством и трудолюбием они ежедневно доказывают, что их возможности на самом деле безграничны», — отметила на церемонии открытия соревнований учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

В рамках фестиваля состоится конкурсный отбор среди спортсменов с нарушением слуха для участия в ДОП «Планета дзюдо». Призеры турнира будут награждены путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек».