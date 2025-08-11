В Челябинске начали установку металлоконструкций для ледовой арены УралГУФКа

Многофункциональный спорткомплекс появится в лесополосе рядом с хоккейной академией «Трактор»

На площадке строящегося крытого катка для УралГУФКа в Челябинске подрядчики приступили к устройству металлоконструкций ледовой арены. Спорткомплекс с искусственным льдом появится в густонаселенном районе города в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Единый заказчик», выступающей государственным заказчиком строительных работ.

Общая площадь здания катка с искусственным льдом составит более 5,6 тыс. кв. м. В настоящее время идут работы по устройству металлоконструкций ледовой арены и монолитные работы по строительству административно-бытового корпуса. Строящийся объект будет состоять из трех блоков: ледовой арены, административного корпуса и блока технических помещений.

На ледовой арене предусмотрены современные трибуны для зрителей на 200 мест. В двухэтажном административном здании разместятся вестибюль, гардероб, медицинский кабинет, помещение для проката и заточки коньков, а также административные кабинеты. Завершение строительства объекта запланировано на 2026 год.

В новом крытом катке УралГУФК также появятся мастерская по ремонту оборудования и инвентаря, судейское помещение, методический кабинет, зал индивидуальной подготовки хоккеистов, тренажерный и хореографический залы, раздевалки и восстановительный блок с сауной, а также кафе на 20 посадочных мест. В блоке технических помещений будут находиться помещения для хранения ледозаливочной техники и оборудование для обогрева.

Уральский государственный университет физической культуры является единственным спортивным высшим учебным заведением в УрФО. Новый крытый каток будет не только служить образовательным нуждам вуза, но и станет площадкой для проведения соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию и шорт-треку. Кроме того, каток будет открыт для местных жителей и станет местом для тренировок детских спортивных секций.

Интересно, что разместится спорткомплекс в лесополосе на северо-западе Челябинска в непосредственной близости от хоккейной академии «Трактор».