Сегодня, 5 сентября, в Челябинске на площади Революции начался демонтаж скейт-парка. Площадку уже закрыли, заниматься скейтбордингом и другими экстремальными видами спорта можно будет только следующим летом. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Однако не стоит расстраиваться, ведь в это воскресенье, 10 сентября, на площади Революции пройдет главное культурно-спортивное событие в жизни южноуральской столицы — Челябинский марафон — 2023. В этом году в нем примут участие более 4000 любителей бега из разных уголков страны. На старт соревнований впервые выйдет африканский спортсмен. На 42-километровой дистанции выступит студент из Судана Файяд Альфиг Эльхуди.

Добавим, что в рамках празднования Дня города в Челябинске пройдет крупнейший спортивный фестиваль RCC Fest. 8 и 9 сентября у площадки арены «Трактор» состоятся состязания по баскетболу, силовому экстриму, уличным танцам и батлы на BMX-велосипедах и самокатах. Главным событием станет вечер профессионального бокса, на котором выступят бойцы из России, Венесуэлы, Никарагуа, Панамы, ЮАР, Конго и Узбекистана.