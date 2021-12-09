В Челябинске состоялось торжественное открытие нового крытого футбольного манежа на территории спортивного комплекса «Локомотив». Он будет круглогодично использоваться для занятий по мини-футболу среди детей и взрослых, пресс-служба Южно-уральской железной дороги.
Объект был сооружен из металлоконструкций возвели всего за три месяца. Общая площадь объекта — 792 м2. В манеже имеется футбольное поле размером 32 на 16 м, раздевалки для спортсменов, комнату для тренерского штаба, инвентаря и санузел.
«На стадионе занимаются дети в возрасте от 3 до 14 лет. Именно поэтому возникла необходимость в помещении, где юные спортсмены могли бы тренироваться круглый год. Здесь у них есть возможность не только укреплять свое здоровье, но и закалять характер, повышать уровень мастерства, расти настоящими чемпионами», — подчеркнул Игорь Рязанов.
В церемонии открытия манежа приняли участие директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных, начальник ЮУЖД Игорь Рязанов, генеральный директор РФСО «Локомотив» Андрей Голдобин и заместитель Главы города Челябинска по строительству Владимир Шамне.
«В компании „Российские железные дороги“ активно реализуются различные программы, призванные привлечь как можно больше работников, а также членов их семей к здоровому образу жизни. Данный комплекс станет отличным подарком в год 85-летия физкультурно-спортивного общества „Локомотив“», — отметил Юрий Нагорных.
Отметим, что строительство крытого футбольного манежа продолжило системную работу по развитию физкультурно-спортивного комплекса «Локомотив» в Челябинске.
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