В Челябинске на мемориале Нечеухина установлен рекорд России по легкой атлетике

Его автором стала Екатерина Ивонина из Перми в беге на 2000 метров с препятствиями

На проходящих в Челябинске всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, посвященных памяти Георгия Нечеухина, был установлен новый рекорд России в беге на 2000 метров с препятствиями. Спортсменка из Перми Екатерина Ивонина пробежала дистанцию за 6:03.16, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

В беге на 2000 м с препятствиями среди женщин борьбы не получилось. С первых метров дистанции Екатерина Ивонина взяла быстрый темп. На финиш она прибежала в одиночестве, показав результат 6 минут, 3 секунды и 16 сотых. Предыдущий рекорд России в этой дисциплине принадлежал Марине Плужниковой — 6:11.84 и держался с 1994 года.

Сегодня, 24 июня, на стадионе им. Е. Елесиной в Челябинске пройдет второй, заключительный, день соревнований. Победители и призеры мемориала Нечеухина получат путевки на первую Спартакиаду Минспорта РФ.