В Челябинске на Кубке губернатора по танцевальному спорту примет участие «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова

Известная модель и телеведущая выступит в паре с профессиональным спортсменом

На предстоящем Кубке губернатора Челябинской области по танцевальному спорту выступит известная телеведущая и модель, победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова. Она выйдет в набирающем популярность направлении Pro-Am, в котором танцевальный дуэт состоит из профессионала и любителя, сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» одна из организаторов турнира, директор спортшколы «Вероника» по спортивным бальным танцам Вероника Бутузова.

В ближайшие выходные, 9 и 10 апреля, в челябинском дворце спорта «Юность» состоится ежегодный Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. В рамках мероприятия пройдут состязания в так называемой дисциплине Pro-Am — это известное во всем мире направление бальных танцев, которое в последние годы набирает обороты и в России. В нем пара состоит из профессионального танцора и ученика (professional — amateur, что переводится как «профессионал — любитель»). Именно здесь и выступит известная модель и телеведущая Оксана Федорова. Она уже подтвердила свое участие организаторам мероприятия.

«Оксана Федорова недавно начала заниматься танцевальным спортом под руководством Геннадия Гунько — известного в России специалиста. Кстати, я сама в свое время тренировалась у него. Геннадий Евгеньевич неоднократно приезжал на Южный Урал, высоко оценивал организацию наших соревнований, выступал в качестве судьи на чемпионате мира — 2018. Он мне позвонил и сообщил, что у них есть желание и интерес выступить на Кубке губернатора», — отметила одна из организаторов предстоящих соревнований Вероника Бутузова.

Уже известно, что Оксана Федорова выступит в паре с чемпионом Европы по 10 танцам, чемпионом Европы по American Smooth Олегом Харламовым, который на Кубке губернатора будет представлен еще и как спортивный судья. В основной части соревнований примут участие и еще несколько известных и титулованных танцоров. Среди них можно выделить бронзовых призеров чемпионата России — пару Иван Варфоломеев / Яна Мошарова.

Оксана Федорова также рассматривает Челябинск как вариант с продолжением своего культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие». Этот проект она реализует с 2021 года, его цель — популяризация музыкального наследия великих отечественных композиторов и музыкантов, а также поддержка юных талантов в области академического искусства. Первый цикл телепрограмм вышел в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов и был посвящен музыкальной истории Москвы, Твери, Пскова и Курска.

Напомним, что Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту — 2022 пройдет 9 и 10 апреля во дворце спорта «Юность». Организаторы ожидают участия более 1000 спортсменов из 20 регионов страны, которые разыграют более 60 комплектов наград. Билеты на мероприятие уже доступны, их можно приобрести на сайте.