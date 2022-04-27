В Челябинске 1 мая на баскетбольной площадке в парке Алое поле пройдет любительский турнир по баскетболу 3×3. Все желающие могут стать зрителями турнира. Призовой фонд мероприятия составит 100 тысяч рублей, сообщает региональный Минспорт.
Участие в любительском турнире смогут принять спортсмены в возрасте от 18 лет. Регистрация проходит по ссылке. Также участников ждут конкурсы и памятные призы.
«Турнир проводится для жителей города в период майских праздников, чтобы показать, что баскетбол 3×3 — это круто», — отмечают организаторы турнира.
Отметим, что 2 мая запланирован «Медиадень», в рамках которого выступит российский рэп-исполнитель L-one, а также местные популярные блогеры. На следующий день известного исполнителя ждут во дворце спорта «Юность», где пройдут полуфинальные и финальные игры чемпионата России по баскетболу 3×3 среди сильнейших мужских и женских команд.
Напомним, в Челябинске нарисовали граффити с известным баскетболистом Андреем Зубковым. Рисунок создали к чемпионату России по баскетболу 3×3.
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