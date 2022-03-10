В Челябинске летом начнут реализацию проекта «Игры нашего двора»

Дети смогут познакомиться с забытыми играми из советского прошлого

В Челябинске в летний период стартует реализация проекта Челябинской областной научной библиотеки «Игры нашего двора», который стал победителем конкурса на предоставление грантов губернатора региона. В рамках проекта всех желающих познакомят и обучат дворовым играм, в которые играли дети советской эпохи, сообщила заместитель директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Соловьева.

По словам Натальи Соловьевой, для реализации проекта закуплено все необходимое оборудование и инвентарь. Среди них игровые и баскетбольные мячи, канаты, бисерные скакалки, наборы для игры в лапту и другие. Все мероприятия будут проходить на игровой площадке Литературного сквера у Челябинской областной универсальной научной библиотеки. В ближайшее время будет сформирован штат волонтеров. Они пройдут обучение и затем будут знакомить жителей города с популярными и забытыми играми, в которые играли дети советской эпохи. Планируется также и проведение мастер-классов с приглашением известных спортсменов.

«В наше время не было никаких мобильных телефонов и гаджетов. Но заняться нам всегда было чем — собирались после школы во дворах с друзьями и играли в различные подвижные игры. Жаль, что со временем это все было утрачено. Сейчас наши дети не знают, чем себя занять. Мы хотим показать и рассказать им о том, что есть немало замечательных игр, в которые можно играть вместе со своими друзьями, проводить с пользой для здоровья время на улице у себя во дворе», — говорит Наталья Соловьева.

В вышибалы, кандалы, штандеры, казаки-разбойники, чижик, резиночку и другие подвижные игры начнут играть дети в челябинском Литературном сквере уже этим летом. Помимо этого здесь же проведут обучающие уроки специалисты областной федерации лапты.

«Лапта очень популярна в малых городах и селах области. При этом ошибочно полагать, что в нее играют только дети. Взрослые также активно подключаются к играм, формируют свои команды, устраивают свои чемпионаты. К сожалению, в самом Челябинске наши инициативы поддерживают неохотно и об этой игре помнят разве что люди старшего возраста. В рамках проекта „Игры нашего двора“ хотим заинтересовать жителей областного центра этой игрой, рассказать о ее правилах и вернуть былую популярность», — говорит председатель Федерации лапты Челябинской области Антон Шестаков.

Победители губернаторского гранта планируют подключить к реализации проекта и представителей современных видов спорта. Так, закуплены баскетбольные щиты и покрытие для игры в стритбол. Достигнута договоренность с клубом «Челбаскет» о проведении на площадке открытых уроков и мастер-классов для всех желающих известных игроков команды.

«Прошлым летом на открытой площадке Дворца пионеров и школьников на Алом поле нам удалось успешно реализовать проект „Баскет-пятница“. Еженедельно проводили турниры и различные конкурсы среди всех желающих. Со своей стороны будем помогать и поддерживать новый проект „Игры нашего двора“: проведем мастер-классы, пригласим в Литературный сквер профессиональных баскетболистов, ну а талисман клуба Леброша, по всей видимости, будет „жить“ в этом сквере», — добавила директор по маркетингу и коммуникациям БК «Челбаскет» Елена Герасименко.

Организаторы отмечают, что во многих парках и скверах Челябинска прошлым летом были размещены спортивный инвентарь и оборудование, которыми жители города могли пользоваться бесплатно. И надеются, что закупленный в рамках реализации проекта новый инвентарь прослужит долгую службу и не пострадает от вандалов и хулиганов. О планируемых мероприятиях проекта «Игры нашего двора» можно будет узнать на созданной странице в соцсети.