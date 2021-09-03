В Челябинске хоккейный клуб «Трактор» откроет новый сезон в КХЛ

В стартовом матче чемпионата «черно-белые» сыграют с «Сибирью»

Сегодня, 3 сентября, челябинский «Трактор» откроет для себя регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В стартовом матче «черно-белые» сыграют с новосибирской «Сибирью». Начало матча в арене «Трактор» — в 19:00. Прямая трансляция будет доступна на сайте 1obl.ru и на телеканале ОТВ.

Хоккеисты «Трактора» в нынешнем межсезонье уже встречались с «Сибирью» в рамках Кубка губернатора Челябинской области — 2021. В том матче подопечные Анвара Гатиятулина одержали волевую победу — 4:3. Стоит напомнить, что тогда составы обеих команд были неполноценны по причине отсутствия ряда игроков из-за травм или игры за сборную.

Сибиряки неплохо провели предсезонку. В межсезонье команду пополнили 11 хоккеистов, в том числе и два экс-игрока челябинского «Трактора» — нападающий Алексей Кручинин и защитник Денис Бодров. Под руководством Андрея Мартемьянова команда из Новосибирска выиграла предсезонный магнитогорский турнир второй раз подряд.

Что касается результатов противостояний челябинцев с новосибирцами в прошлой регулярке, то «Сибирь» выиграла три из четырех матчей. Встреча «Трактор» vs «Сибирь» состоится в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова, начало — в 19:00 по челябинскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ.

Еще один южноуральский клуб, «Металлург» из Магнитогорска, первый матч в КХЛ проведет на выезде. В Екатеринбурге подопечные Ильи Воробьева сыграют с местным «Автомобилистом».

Автор: София Поромова