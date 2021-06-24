В Челябинске из-за пандемии COVID‑19 перенесен Мемориал Масленникова

Спортивный праздник должен был пройти в легкоатлетическом комплексе им. Е. Елесиной

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе запланированный на 26 июня Мемориал имени В. Т. Масленникова перенесен на неопределенное время, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В этом году должен был состояться юбилейный, 35-й по счету, спортивный праздник, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«Перенос праздника связан с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Точная дата проведения Мемориала будет определена после стабилизации ситуации в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что завтра, 25 июня, в ЦПКиО им. Гагарина должно было состояться еще одно массовое спортивное мероприятие — легкоатлетический забег «По зову души», в котором могли принять участие все желающие. Как сообщили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска, причина переноса легкоатлетического забега также связана с COVID-19.