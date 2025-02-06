В Челябинске и Магнитогорске появятся новые инклюзивные спортивные площадки

На современных тренажерах смогут заниматься люди с ограничениями по здоровью и ветераны СВО

Две современные инклюзивные площадки появятся в Челябинске и Магнитогорске в рамках федерального социального проекта «Вызов». На них смогут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья, а также ветераны СВО. Новые спортивные зоны будут оборудованы современными тренажерами, позволяющими безопасно и комфортно тренироваться, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Спортивные зоны в Челябинске и Магнитогорске будут доступны для всех категорий граждан, а специальное оборудование обеспечит комфортные и безопасные тренировки для всех. Строительство объектов запланировано в рамках социального проекта «Вызов» при поддержке благотворительной программы «ДоброFON».

«Проект „Вызов“ — это больше чем просто развитие спортивной инфраструктуры. Это важный шаг к созданию инклюзивного общества, где спорт доступен всем. Мы уверены, что эти площадки станут центрами активной жизни, способствуя укреплению здоровья и социальной интеграции наших граждан», — подчеркнул первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

В 2024 году десять подобных площадок уже открылись в Москве, все оборудованы уникальными инклюзивными тренажерами, произведенными южноуральской компанией IRON KING. В этом году, помимо Челябинской области, планируется строительство аналогичных площадок в Санкт-Петербурге, Тульской и Рязанской областях.

Напомним, что в Челябинске первая инклюзивная спортивная площадка появилась в июле 2023 года. Ее построили в парке культуры и отдыха Калининского района по улице Чайковского.

Фото: пресс-служба «ДоброFON»