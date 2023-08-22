В рамках 18-го тура Северо-западной лиги Челябинска на стадионе «Лыжная база» был избит темнокожий арбитр Жорж Максим из Камеруна. Он судил игру между командами «Бажова» и «Катрен». Футболист «Бажова» Телман Снджоян после стычки на поле несколько раз ударил арбитра. Видеозапись встречи, на которой произошел инцидент, была опубликована на официальном YouTube-канале любительской лиги.
Стычка на поле произошла в конце второго тайма после того, как главный судья Жорж Максим удалил футболиста «Бажовы» Титала Снджояна. Его одноклубник Телман Снджоян был недоволен решением судьи и начал на него кричать. Пока Максим доставал красную карточку уже для Телмана Снджояна, он нанес судье несколько ударов руками и ногами.
Рефери после полученных ударов решил постоять за себя и пытался ударить игрока. Телман Снджоян в ответ схватил арбитра за ноги и уронил его на газон. Подбежавшие футболисты обеих команд разняли потасовку.
По итогу матча команда «Бажов» все равно проиграла. Судья не стал писать заявление на обидчика, однако им все равно занимается полиция.
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