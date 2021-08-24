В Челябинске депутат уволился с поста директора футбольной спортшколы «Метар»

Ранее Ян Курьятов был оштрафован по уголовной статье

Директор МБУ «Спортивная школа по футболу „Метар“» и по совместительству депутат Калининского райсовета Челябинска Ян Курьятов уволился с поста руководителя спортшколы, сообщили Первому областному информагентству в городском управлении по физкультуре и спорту.



Как сообщил начальник горспорта Максим Клещевников, Ян Курьятов уволился по собственному желанию. Его обязанности временно исполняет Елизавета Сафонова.

Весной 2021 года, по информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, в отношении Яна Курьятова было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»: он сдавал в аренду зал в помещении «Метара», а оплату получал на личную банковскую карту. Курьятов тогда признал вину и был оштрафован на 15 тысяч рублей. Однако связь между этими событиями в управлении спорта не подтвердили.