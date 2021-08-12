Основная идея появления спортсменов в неожиданных местах нашего города — это привлечь внимание к спорту Челябинска, а также напомнить жителям города о важности занятий спортом, активного образа жизни и о том, что есть праздник День физкультурника, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
«Этот День физкультурника мы планировали провести более масштабно, но по требованиям Роспотребнадзора мы отменили праздник и перешли вот в такой формат, представления разных видов спорта, чтобы дать мотивацию жителям нашего города заниматься спортом», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников.
Началось мероприятие в 11:40 с выступления фехтовальщиков из спортивной школы «Металлург-спорт» на площади Революции. На Кировке выступили спортсмены из школы по танцевальному спорту «Вероника». У Театра оперы и балета им. Глинки представили свои программы тхэквондисты из школы «Коре». Возле Исторического музея прошло представление академии гимнастики «Олимпика». И закончился флешмоб в 13:00 у дворца спорта «Юность» показательными выступлениями школы по мотоспорту.
«Мы рады, что нас пригласили на данное мероприятие. Считаю, что очень важно популяризировать все виды спорта, которые развиваются в нашем городе. Нужно приводить детей в спортивные секции. Они будут здоровые, красивые, с хорошей осанкой», — считает руководитель академии гимнастики «Олимпика» Анастасия Гришина.
Физкультура стала доступной для всех челябинцев, в семи районах города проводят ежедневно бесплатные тренировки. В Челябинске работают 48 спортивных школ, в которых занимаются более 30 тысяч детей. Спортсмены и тренеры Челябинска доказывают всему миру, что в городе подготовка спортсменов находится на высоком уровне. Южноуральцы завоевывают медали Олимпийских игр, в городе проходят спортивные мероприятия всероссийского и мирового уровня, а также ведется масштабная работа по проектированию, строительству и реконструкции спортивных объектов.
«Я очень люблю спортивные мероприятия. Хочется, чтобы и в нашем городе, и во всей России проводилось их как можно больше. Нужно заинтересовывать детей в систематических занятиях физической культурой и спортом, активным образом жизни», — поделилась жительница Челябинска Евгения с корреспондентом ИА «Первое областное».
Напомним, что традиционно в День физкультурника проводится множество спортивно-массовых мероприятий, в том числе и большой спортивный праздник с показательными выступлениями и презентационными площадками спортшкол города в ЦПКиО им. Гагарина. Однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе эти мероприятия были отменены.
Автор: Степан Тимощук
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