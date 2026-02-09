В Челябинске дан старт новой системе развития волейбола на Урале

Акцент будет сделан на массовом и детском спорте

В столице Южного Урала состоялось первое рабочее заседание Ассоциации региональных федераций волейбола УрФО. Центральными темами стали выстраивание единой системы соревнований и масштабное развитие детского спорта. По итогам встречи подписано ключевое соглашение о сотрудничестве, сообщает региональный Минспорт.

Основной целью встречи стало обсуждение ключевых направлений и механизмов взаимодействия. В дискуссии приняли участие генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, глава Ассоциации федераций волейбола в УрФО Николай Капранов, директор ассоциации Татьяна Пименова, а также руководители региональных федераций и представители правительства Челябинской области.

«Мы первые из ассоциаций, проводящие заседание на таком высоком уровне. Основная задача сегодня — донести новые структурные решения по планированию соревнований: от подачи заявок на проведение до улучшения качества самих мероприятий», — отметил в своем выступлении Николай Капранов.

Участники детально обсудили создание единой системной работы, консолидацию ресурсов и выработку конкретных шагов, особенно в сфере детско-юношеского волейбола.

«Ставка делается на детский волейбол. Развитие массового спорта также является одной из приоритетных задач как для ВФВ, так и для региональных федераций, потому что именно они проводят все детские соревнования в своих территориях», — подчеркнул Александр Яременко.

Практическим итогом конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве между министерством по физической культуре и спорту Челябинской области и Всероссийской федерацией волейбола. Этот документ закрепляет партнерство и задает вектор совместной работы.

«Уверен, что эта встреча будет очень полезна для всех участников. Позитивная нота уже началась с подписания соглашения. Это большой толчок к развитию волейбола не только на Южном Урале, но и на всей территории УрФО», — резюмировал министр спорта региона Владимир Иванов.

Напомним, что в Челябинской области успешно работает детско-юношеская спортивная школа «Юность-Метар». Команды девушек регулярно становятся победителями и призерами первенств России, успехи юношей скромнее.