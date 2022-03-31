В Челябинске баскетболист совершил точный бросок в кольцо соперника через всю площадку

Центровой игрок «Челбаскета» попал в цель на последних секундах

Вчера, 30 марта, уникальный и редкий по точности бросок через всю площадку совершил баскетболист челябинского клуба «Челбаскет» Андрей Малышев. В матче Суперлиги-2 со ставропольским «Динамо» ему удалось забросить мяч в кольцо соперника со сверхдальнего расстояния, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В мировом баскетболе точные броски в кольцо через всю площадку — большая редкость. Особый колорит удивительному по точности выстрелу челябинского игрока придает тот факт, что Андрей Малышев выступает на позиции центрового. Игроки этого амплуа реже других наносят броски с дальнего расстояния.





Исторический для челябинского баскетбола момент случился в поединке со ставропольским «Динамо». В конце второго периода Андрей Малышев подобрал мяч под своим кольцом, времени на атаку уже не было. Поэтому центровой «Челбаскета» бросил на удачу через всю площадку по кольцу соперника. Вместе с сиреной мяч попал точно в цель.

«Челбаскет» одержал уверенную победу со счетом 83:60. Сегодня, 31 марта, южноуральцы проведут второй поединок плей-аут (за 7—11-е места) Суперлиги-2 против БК «Новомосковск» из Тулы.