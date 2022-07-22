В Челябинск вернулся один из самых титулованных южноуральских баскетболистов

БК «Челбаскет» подписал контракт с Александром Тихониным

«Здравствуйте болельщики Челбаскета, меня зовут Александр Тихонин этот сезон я проведу с вами. У меня есть семья, жена Валерия и сын Александр, мои родители живут в Челябинске. В этом сезоне постараюсь помочь Челбаскету завоевать высшие места и порадовать болельщиков красивыми моментами и игрой. Хочу сказать спасибо руководству команды за доверие и приглашение в команду»,

— рассказал новичков команды Александр Тихонин.