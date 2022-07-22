Руководство челябинского баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило о подписании контракта с одним из самых титулованных южноуральских баскетболистов Александром Тихониным. Новобранец команды призван закрыть позицию четвертого номера после ухода Андрея Логинова. Соглашение с тяжелым форвардом рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Воспитанник челябинской баскетбольной СШОР № 8 Александр Тихонин в раннем возрасте уехал из родного города выступать за команды ЦСКА-2 и старался пробиться в основную команду. Позже игрок также выступал за МБА и «Темп-СУМЗ-УГМК». В прошлом сезоне Александр выступал за «Уфимец» в Суперлиге-1. За команду тяжелый форвард сыграл 16 матчей, набирая в среднем 8,7 очка, 5,9 подбора и 1,6 передачи.
«Здравствуйте болельщики Челбаскета, меня зовут Александр Тихонин этот сезон я проведу с вами. У меня есть семья, жена Валерия и сын Александр, мои родители живут в Челябинске. В этом сезоне постараюсь помочь Челбаскету завоевать высшие места и порадовать болельщиков красивыми моментами и игрой. Хочу сказать спасибо руководству команды за доверие и приглашение в команду», — рассказал новичков команды Александр Тихонин.
Челябинец является серебряным призером Кубка России, бронзовым призером Суперлиги А, серебряным призером Высшей лиги, многократным призером молодежного чемпионата команд Суперлиги А. Также обладатель бронзовой медали чемпионата мира 2011 года и серебряный призер чемпионата Европы 2010 года в составе юношеской сборной России.
Напомним, что лидер «Челбаскета» Андрей Логинов покидает челябинский клуб. Игрок принял решение переехать в другой город по семейным обстоятельствам. Также баскетбольный клуб «Челбаскет» подписал ранее трех новых игроков. Челябинская команда заключила соглашение с Павлом Кольцовым, Сергеем Жульковым и Дмитрием Бубновым.
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