С 1 по 5 июля в челябинском легкоатлетическом комплексе имени Елесиной пройдет первенство России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях примут участие 100 спортсменов из 20 регионов России, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Спортсмены будут бороться за награды в беге на дистанциях от 100 до 1500 м, в прыжках в длину и высоту, в метании диска, метании копья, толкании ядра и метании клаба.

Напомним, что легкая атлетика — самый медалеемкий вид спорта в программе Паралимпийских игр. На XVI Паралимпийских летних играх в Японии российские спортсмены завоевали 38 медалей: 12 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых. Из них в активе сборной команды Челябинской области 6 медалей — 4 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая награды.