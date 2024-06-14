В Челябинск привезут главный трофей КХЛ Кубок Гагарина

В город его доставит воспитанник «черно-белых» Никита Поскребалин

В ближайшее воскресение, 16 июня, Кубок Гагарина будет выставлен в Академии «Трактор» по адресу ул. Академика Макеева, 39. Начало в 12:00. Вход свободный, сообщают организаторы мероприятия.

В город его доставит воспитанник «черно-белых» Никита Поскребалин — воспитанник хоккейной школы «Трактор». В составе «Белых Медведей» он завоевывал бронзовые медали Чемпионата МХЛ (2018).

Пять сезонов провел в «Челмете», сыграл 78 матчей. Также в ВХЛ выступал за «Югру», в составе которой у вратаря 33 встречи.

Перед сезоном 2023/24 Подскребалин вернулся в «Трактор» и дебютировал в КХЛ 25 октября, одержав победу над «Металлургом». В декабре голкипер был обменян в магнитогорский клуб. Всего в КХЛ у Никиты 17 матчей и девять побед.