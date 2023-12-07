В Челябинской области в селе Травники ищут нового тренера по баскетболу в рамках программы «Земский тренер», которая стартовала в 2022 году за счет регионального бюджета. Специалист будет работать в физкультурно-оздоровительном комплексе «Луч», сообщает региональный Минспорт.
У нового баскетбольного тренера должно быть профильное образование (высшее или среднее профессиональное). Кроме того, он должен быть из Челябинска, Магнитогорска или из другого субъекта России. По всем вопросам можно обращаться по телефону 214-63-80 (добавить 114).
Программа «Земский тренер» стартовала в прошлом году за счет регионального бюджета. Проект вызвал интерес у специалистов не только Челябинской области, но и соседних регионов России. Так, благодаря программе в сельские территории Южного Урала были привлечены тренеры из ХМАО, Уфы, Екатеринбурга и Тюмени.
Земские тренеры в Челябинской области получают единовременную областную выплату в 1 миллион рублей. По инициативе губернатора Алексея Текслера и при поддержке областного парламента действие закона продлено еще на три года.
Добавим, что ранее корреспондент Первого областного информагентства побывал в Сосновском районе, чтобы своими глазами увидеть, как активизировалась спортивная работа с детьми в небольшом селе. И познакомился с тренерами, узнав в одном из них победителя Суперкубка Европы по хоккею в составе магнитогорского «Металлурга».
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