В Чебаркуле установили бюст хоккеиста Валерия Харламова

В 1967—1968 годах он выступал за местную команду «Звезда»

В Чебаркульском гарнизоне установили бюст выдающегося советского хоккеиста Валерия Харламова. В церемонии открытия мемориала приняла участие дочь спортсмена Бегонита Харламова. Один из самых известных и титулованных советских хоккеистов в 1967—1968 годах выступал за чебаркульскую «Звезду», сообщает региональный Минспорт.

В церемонии открытия памятника приняли участие военнослужащие 90-й танковой дивизии. Прибыла в Чебаркуль и дочь хоккеиста Бегонита Харламова. Компанию ей составила исполняющая обязанности министра спорта Челябинской области Анна Кодина и другие почетные гости.

Бюст Валерия Харламова открыли в Чебаркуле неспроста. Легендарный хоккеист выступал за местную команду «Звезда», когда главный тренер сборной СССР и столичного ЦСКА Анатолий Тарасов отправил перспективного игрока в воспитательных целях повышать квалификацию на Урал. Именно на площадке армейской команды «Звезда» и начал спортивный взлет один из лучших игроков в истории советского и мирового хоккея.

В Чебаркуле Валерий Харламов провел практически весь сезон-1967/68. Он сыграл за «Звезду» 40 матчей, в которых забросил 34 шайбы. Впоследствии он станет двукратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира, одним из героев знаменитой серии «Россия — Канада» в 1972 году.

Блистательная карьера и игра хоккеиста послужили к тому, что в 2013 году в российский кинопрокат вышла биографическая лента «Легенда № 17». В фильме рассказывается о становлении Валерия Харламова, сделан акцент на ранний этап его хоккейной карьеры.