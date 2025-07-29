В Чебаркуле проведут легкоатлетический «Метеоритный забег» на пяти дистанциях

Участники отправятся в путь 3 августа, а если повезет — найдут кусочки космического тела

В ближайшее воскресенье, 3 августа, в Чебаркуле в четвертый раз проведут «Метеоритный забег» — легкоатлетические состязания для всех желающих. В этом году организаторы приготовили участникам пять различных дистанций, которые получили названия планет — «Луна», «Меркурий», «Венера», «Сатурн» и «Юпитер». Их протяженность напрямую зависит от размеров небесных тел, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«„Метеоритный забег“ — это не просто спортивное мероприятие, а возможность приобщиться к истории нашего края, насладиться красотой уральской природы и проверить свои силы», — отмечают организаторы.

Все желающие могут выбрать одну из пяти дистанций. Они зависят от уровня подготовки и получили следующие названия:

— «Луна» (500 м) — для юных участников;

— «Меркурий» (1000 м) — семейный забег;

— «Венера» (6 км) — для начинающих атлетов;

— «Сатурн» (12 км) — для продвинутых любителей;

— «Юпитер» (21 км) — для спортсменов.

Кроме того, состоится так называемый «Забег в ползунках» для малышей. Они преодолеют символическую дистанцию вместе с родителями. В этом году мероприятие проходит под девизом «Бегу за мечтой!», символизирующим стремление к достижению целей через преодоление себя. Маршрут дистанций пролегает вокруг озера Чебаркуль. Кто знает, может быть, участникам забегов повезет и им попадутся в пути кусочки знаменитого метеорита, упавшего в 2013 году.

Регистрация на участие в забегах уже открыта. Организатором события выступит администрация Чебаркульского городского округа.

Возрастное ограничение: 0+