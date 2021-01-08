В баскетбольном «Металлурге» сменился главный тренер

Руководить командой будет Александр Михайлов

Изменения произошли в штабе баскетбольного «Металлурга» из Магнитогорска. В новогодние праздники в команде сменился главный тренер. На этот пост назначен Александр Михайлов, известный по выступлениям за магнитогорский «Металлург — Университет» в конце 90-х. Также в активе специалиста чемпионство Суперлиги-1 сезона 2003—2004 в составе клуба «Спартак-Приморье» и золотые медали Суперлиги-2 в качестве главного тренера БК «Тамбов».



О назначении Александра Михайлова на пост «Первому областному» информационному агентству рассказали в пресс-службе «Металлурга». Накануне специалист провел первую тренировку с командой, а также поделился эмоциями от назначения и рассказал о планах команды на первые игры после возобновления чемпионата.

«Вернулся в родные пенаты, начинал тут свою карьеру в качестве игрока. Город для меня не чужой, приятно было вернуться сюда и продолжить работу в качестве главного тренера. По поводу настроя — думаю, что он всегда был боевой. По поводу команды: хороший коллектив, много талантливых и опытных игроков, с которыми можно работать. Это материал, с которым можно выполнять очень высокие задачи, но для этого нужно поработать, нужно время. До 16 января, до игры с „Тамбовом“, мы должны успеть что-то воплотить»,— сказал Александр Михайлов.

Отметим, что возглавлявший «Металлург» первую часть сезона тренер Артем Куренной останется в штабе команды в должности ассистента наставника. Также не покинет команду и Александр Амелин. Напомним, на текущий момент «Металлург» с 19 очками находится на пятой строчке турнирной таблицы Суперлиги-2.