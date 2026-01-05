В баскетбольном клубе «Металлург» уволили главного тренера Вадима Филатова

Отставка связана с неудовлетворительными результатами магнитогорской команды

В магнитогорском баскетбольном клубе «Металлург» отстранили от работы главного тренера команды Вадима Филатова. Со специалистом разорван контракт в связи с неудачными результатами коллектива в Суперлиге. Исполняющим обязанности главного тренера БК «Металлург» назначен Никита Смирнов, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами в тренерском штабе нашей команды произошли изменения. Вадим Филатов покидает пост главного тренера, исполняющим обязанности назначен Никита Смирнов», — сообщают в штабе БК «Металлург».

В чемпионате Суперлиге магнитогорский клуб на текущий момент занимает 12-е место из 16 команд. После 14 сыгранных поединков у «Металлурга» лишь 4 победы при 10 поражениях.

Вадим Филатов был назначен главным тренером команды в летнее межсезонье. Штаб клуба рассчитывал, что специалист поможет коллективу в решении высоких задач (минимум — выход в плей-офф), однако игра и текущие результаты команды вынудили пойти руководство БК «Металлург» на крайние меры.

Впереди у «Металлурга» четыре гостевых поединка в Суперлиге. Первый из них магнитогорцы сыграют 10 января с БК «Тамбов».