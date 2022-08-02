Баскетбольный клуб «Челбаскет» представил нового генерального директора. Им стала Ольга Алейникова с опытом управленческой работы и высшим экономическим образованием. Она будет руководить клубом наряду со спортивным директором Максимом Перцевым, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

«Благодарю команду „Челбаскет“ за приглашение стать частью большой спортивной семьи. Моя задача — обеспечить грамотное управление клубом, создать благоприятную рабочую атмосферу для наших спортсменов и всего тренерского состава! В совместной работе со спортивным директором Максимом Перцевым мы входим в новый сезон с амбициозными планами! Как мама, я полностью разделяю концепцию клуба „влюблять в баскетбол с детства“. Работы и планов много, уверена, что мои организаторские и управленческие способности принесут пользу и хорошие результаты», — рассказала Ольга Алейникова.
Отметим, что Ольга Алейникова была руководителем крупных всероссийских и международных проектов и мероприятий. Имеет большой опыт работы с государственными органами, деловыми и общественными объединениями.

«Я рад, что специалисты такого уровня, как Ольга Дмитриевна, приходят к нам в проекты. Растем мы, растет система, растут планы, и это все требует усиления нашей команды. Наша общая цель — привести как можно больше детей и подростков к баскетбольным кольцам», — отметил президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.
Напомним, что баскетбольные команды системы «Челбаскет» начали подготовку к новому сезону. С командами начали работу главные тренеры «Челбаскета» и «Славянки».