В баскетбольном клубе «Челбаскет» назначили нового гендиректора

Ольга Алейникова будет руководить коллективом вместе с Максимом Перцевым

«Благодарю команду „Челбаскет“ за приглашение стать частью большой спортивной семьи. Моя задача — обеспечить грамотное управление клубом, создать благоприятную рабочую атмосферу для наших спортсменов и всего тренерского состава! В совместной работе со спортивным директором Максимом Перцевым мы входим в новый сезон с амбициозными планами! Как мама, я полностью разделяю концепцию клуба „влюблять в баскетбол с детства“. Работы и планов много, уверена, что мои организаторские и управленческие способности принесут пользу и хорошие результаты»,

— рассказала Ольга Алейникова.

«Я рад, что специалисты такого уровня, как Ольга Дмитриевна, приходят к нам в проекты. Растем мы, растет система, растут планы, и это все требует усиления нашей команды. Наша общая цель — привести как можно больше детей и подростков к баскетбольным кольцам»,

— отметил президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.