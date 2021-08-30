В Бакале прошел чемпионат по ралли «Южный Урал — 2021»

Участие в соревнованиях приняли около 30 автомобилей

В Бакале Саткинского района завершились соревнования 12-го этапа Кубка России, 5-го этапа чемпионата Уральского федерального округа ралли «Южный Урал — 2021». В этом году участие приняли около 30 автомобилей из самых разных российских городов, сообщают в пресс-службе ралли «Южный Урал — 2021».

«„Южный Урал“ — одна из немногих гонок, результат которой не возьмется предсказать даже самый опытный пилот. Сложные трассы с каменистым рельефом и перепадами высот крайне редко играючи покоряются экипажам. В этот раз продемонстрировать уровень своего пилотирования, побороться за очки и получить удовольствие от гонки приехали сразу 25 экипажей. Среди них несколько пилотов, цель которых — подиум чемпионата по итогам сезона-2021. Также участие приняли сразу 6 экипажей на автомобилях Mazda MX5CUP!» — сообщили представители соревнований.

Этап прошел в однодневном формате, экипажи преодолели три секции, состоящие из 9 специальных участков. Победителем стал Леонид Рогозин из Ижевска.

Глава Саткинского района Александр Глазков на своей странице в соцсети «Инстаграм» отметил, что равнодушных к этим гонкам нет.

«Так здорово, что традиция проводить это мероприятие на Бакальской земле возродилась! С каждым годом соревнования набирают обороты — увеличивается количество участников и болельщиков. Одним словом, равнодушных к этим гонкам нет», — написал Александр Глазков.

Отметим, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе зрительских зон не было.