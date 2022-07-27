Утвержден состав участников волейбольной Высшей лиги в сезоне-2022/2023 В турнире выступят два южноуральских коллектива — «Динамо» и «Магнитка»



Команды будут разделены на две подгруппы — «Запад» и «Восток», в рамках которых сыграют по 4 матча каждый с каждым (по два дома и два в гостях). Итого 28 игр на первом этапе.



Полный список Высшей лиги выглядит так: «Магнитка» (Магнитогорск), «Тюмень», «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Университет» (Барнаул), «Динамо» (Челябинск), «Тархан» (Стерлитамак), «Кама» (Пермский край) и новый коллектив, который представляет город Ижевск. Выступавшая в минувшем сезоне в Высшей лиге «Нова» из Новокуйбышевска отправилась на повышение.





Всероссийская федерация волейбола утвердила состав участников на сезон-2022/2023. В Высшей лиге «А» выступят восемь клубов. Среди них и две южноуральские команды — челябинское «Динамо» и магнитогорская «Магнитка», сообщает пресс-служба ВК «Динамо».Команды будут разделены на две подгруппы — «Запад» и «Восток», в рамках которых сыграют по 4 матча каждый с каждым (по два дома и два в гостях). Итого 28 игр на первом этапе.Полный список Высшей лиги выглядит так: «Магнитка» (Магнитогорск), «Тюмень», «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Университет» (Барнаул), «Динамо» (Челябинск), «Тархан» (Стерлитамак), «Кама» (Пермский край) и новый коллектив, который представляет город Ижевск. Выступавшая в минувшем сезоне в Высшей лиге «Нова» из Новокуйбышевска отправилась на повышение. «Динамо» сейчас проводит учебно-тренировочные сборы в Аше. После этого команда отправится на традиционный турнир памяти В. Ф. Давыдова, который пройдет в 20-х числах августа. Напомним, в прошлом сезоне волейболисты челябинского «Динамо» завоевали серебряные медали чемпионата России . Директор волейбольного клуба «Динамо» Юрий Кучкин в интервью ИА «Первое областное» подвел итоги успешного сезона-2021/2022

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